Marca e le preoccupazioni del Real: "Aspettando Vinicius"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con il Real Madrid titolando: "Aspettando Vinicius". C'è preoccupazione all'interno del club per la mancanza di minuti: il giocatore brasiliano non ha ancora esordito in una partita ufficiale. Lopetegui lo protegge ma intanto i Blancos vanno a caccia di un centravanti.