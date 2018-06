Marca: "Il Real Madrid apre alla cessione di Ronaldo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato Marca, il Real Madrid, per la prima volta in seguito alla riunione che ha visto confrontarsi martedì scorso Cristiano Ronaldo e il presidente Perez, ha aperto al possibile addio del portoghese. Il giocatore crede che il club non voglia trattenerlo effettuando offerte sempre basse rispetto alle sue richieste e per questo motivo ha espresso la volontà di partire chiedendo al presidente di facilitare la sua possibile uscita di scena dall'ambiente Blancos.