Marca in prima pagina: "Il PSG sospetta di Neymar"

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il PSG sospetta di Neymar". Il riferimento è al fatto che il club parigino è sospettoso rispetto al comportamento del giocatore brasiliano arrivato la scorsa estate, che manda messaggi di insofferenza e fa pensare alla possibilità che voglia già lasciare la Francia magari per tornare in Spagna dove lo attenderebbe a braccia aperte il Real Madrid.