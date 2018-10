Marca: Lopetegui-Real la seconda peggior decisione nella storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Spagna hanno preso molto male l'inizio di stagione del Real Madrid e di conseguenza il fallimento della spedizione russa della Nazionale iberica, che scelse di allontanare Julen Lopetegui dopo l'annuncio del suo accordo con la Casa Blanca. Tanto che in un sondaggio lanciato ieri da Marca sulle dieci peggiori decisioni della storia dello sport, la scelta di puntare sull'ex ct del Real si classifica seconda, dietro la scelta dei Portland Trail Blazers di rinunciare a Micheal Jordan nel 1984 per puntare su Sam Bowie. Al terzo posto l'addio dell'Atletico Madrid a Raul, poi diventato una leggenda con la maglia dei rivali del Real e la fine del rapporto tra Alonso e McLaren, col primo che scelte la Renault per poi vedere l'ex compagno Hamilton laurearsi campione del mondo.