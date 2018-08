Marca: "Mariano, il Real Madrid ci pensa"

"Mariano, il Madrid ci pensa" titola Marca oggi in edicola. "Il Siviglia e il Lione raggiungono l'accordo per il trasferimento dell'attaccante per 30+5 milioni. I blancos, che detengono il 35% dei suoi diritti e 48 ore per esercitare un'opzione di riscatto, riconsiderano il suo acquisto, che costerebbe meno di 25 milioni".