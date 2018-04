Marca: "Real preoccupato: l'accusa di furto può costare caro"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina titola in prima pagina: "Il Real è preoccupato che l'accusa di furto contro la Juve possa costare caro contro il Bayern Monaco in semifinale". I Blancos sono stati messi in discussione anche in patria dopo il rigore assegnato da Oliver. La preoccupazione di Zidane e i suoi giocatori è che, il trattamento dei direttori di gara fino a questo momento, possa essere pagata a caro prezzo contro i bavaresi.