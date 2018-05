Marca sul Real verso la finale di Champions: "Viaggio per la gloria"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con l'approdo in Ucraina del Real Madrid in vista della finale di Champions contro il Liverpool che si disputerà domani sera: "Viaggio per la gloria". L'obiettivo dei Blancos è quello di alzare la terza coppa consecutiva, un record che però dovrà fare i conti con i Reds di Klopp.