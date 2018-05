Marcelo saluta Zidane: "Mi sono divertito come un bambino ogni giorno"

Questo il messaggio di Marcelo a Zinedine Zidane, tecnico che oggi ha annunciato l'addio al Real Madrid: "Mister Zizou. Ho imparato moltissimo al tuo fianco. Mi sono divertito come un bambino in ogni allenamento, ho goduto di ogni consiglio. Per me sei speciale. Hai fatto la storia col tuo lavoro, la tua dedizione, la tua passione e soprattutto la tua umiltà. Grazie Mister".

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

