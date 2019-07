Marchisio saluta lo Zenit: "Mi avete aiutato in un momento difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio da ieri non è più un giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ex Juventus ha affidato a Twitter il saluto al club russo: "Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre".