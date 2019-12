È durata appena 18 mesi l'avventura di Marco Silva sulla panchina dell'Everton. Il tecnico portoghese, classe 1977, è stato esonerato in serata dalla dirigenza dei Toffees a causa dei pessimi risultati ottenuti nelle ultime uscite. Silva era in bilico già da diverse settimane, ma è stata fatale la sconfitta nel derby contro il Liverpool di ieri: un 5-2 che ha fatto precipitare la situazione e correre ai ripari la società, che ha affidato la panchina momentaneamente a Duncan Ferguson.

Club ambizioso, risultati non all'altezza - Sessantuno partite al timone dell'Everton e un bilancio molto negativo: 25 vittorie e altrettante sconfitte, 11 pareggi. Dopo l'ottavo posto nello scorso campionato e il mancato accesso alle competizioni europee, l'ex manager del Watford doveva riscattarsi ma ha cominciato la nuova stagione nel peggiore dei modi. L'Everton è attualmente terzultimo in classifica, con 14 punti conquistati in 15 incontri. Le ambizioni del club, che ha speso tantissimo nelle ultime sessioni di mercato, non sono state adeguatamente rispettate. Così, è arrivata un'inevitabile decisione.