Marcos Alonso: "Mai pensato di lasciare il Chelsea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle ultime ore di calciomercato Marcos Alonso, laterale mancino ex Fiorentina oggi al Chelsea, è stato collegato ad un possibile ritorno in Liga. Lo spagnolo ha commentato queste voci dal ritiro della Nazionale iberica attraverso i microfoni di Onda Cero: "Non ho mai pensato di lasciare il Chelsea questa estate. Sono felice ai Blues e a meno che il club non decida di cedermi io sono pronto a rimanere. Il giorno in cui saluterò il Chelsea e la Premier League lo farà per tornare in Spagna".