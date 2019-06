Marina Granovskaia saluta Hazard: "Il Real è il tuo sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha salutato Eden Hazard con un comunicato apparso sul sito ufficiale dei londinesi: "Nonostante ci sia tristezza, salutiamo Eden. Gli abbiamo detto chiaramente che il club avrebbe voluto che rimanesse, ma abbiamo rispettato la decisione che ha preso, di affrontare una nuova sfida in un altro Paese e seguire il suo sogno d'infanzia di giocare per il Real Madrid. I ricordi che ci ha lasciato non svaniranno. Ha regalato a tutti coloro che tifano per il Chelsea un grande spettacolo, e per questo ringraziamo Eden enormemente. È stato un professionista modello per tutto il tempo trascorso al club, una meravigliosa persona. Non vediamo l'ora di rivederlo a Stamford Bridge in futuro".