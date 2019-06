© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata con il Brasile all'esordio in Copa America, il difensore del PSG Marquinhos ha parlato anche del ritorno di Leonardo al club francese: "E' colui che mi ha portato al PSG. Fece dei buoni acquisti. Era all'inizio del progetto con il PSG, ora ritorna sei anni dopo ma trova davvero un'altra situazione, il club è in un'altra dimensione oggi. Spero che farà del bene, che si senta a casa. Lo hai già sentito? Abbiamo parlato un po'. Mi ha chiamato per lasciarmi il suo numero e per parlare un po'", ha ammesso il brasiliano ai microfoni di Yahoo Sports.