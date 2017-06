Marquinhos: "Rinnoverò col PSG. Non è un progetto perso, servono rinforzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marquinhos giura amore al Paris Saint-Germain: "Ho un contratto fino al 2019 e stiamo parlando del rinnovo. Sono tranquillo, ho espresso il mio desiderio di rimanere al PSG, sono felice. So che il mio futuro è in buone mani".

Sulle prospettive del PSG: "La gente immaginava che sarebbe stato facile vincere tutto, ma questo è il calcio, non si può programmare nulla. L'importante è non farsi prendere dal panico, manteniamo la rotta. Abbiamo una squadra molto forte che se si rinforza in modo intelligente e fa tesoro degli errori del passato può raggiungere gli obiettivi stabiliti. Molto dicono che il progetto PSG è perso, io non sono d'accordo. Tutto è sotto controllo, sappiamo dove vogliamo andare e come dobbiamo andare. Ci arriveremo".