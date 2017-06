Marquinhos: "Verratti non mi ha mai detto di voler lasciare il PSG"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il difensore del PSG Marquinhos ha parlato della situazione di Marco Verratti, che sembra desideroso di lasciare Parigi: "Da lontano ho letto molto, ma non so quale sia la verità. Marco non mi ha mai detto che vuole lasciare il PSG. Lui è un grande giocatore e una parte molto importante del progetto. Vorrei che Marco restasse con noi, non voglio che vada via e francamente sono sicuro che resterà con noi".