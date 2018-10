Marsiglia, ag. Mitroglou conferma: "Nessun addio, continuerà a lottare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è un momento semplice per Kostas Mitroglou, che all'Olympique Marsiglia sta trovando poco spazio con Rudi Garcia in panchina. Ma non ha intenzione di abbandonare i francesi. All'Equipe, il suo agente lo ha confermato: "Continuerà a battersi e a lavorare duro". I piani dell'attaccante greco - sottolinea Sport Mediaset - potrebbero cambiare se l'OM dovesse tornare sul mercato a gennaio e decidere di scaricare l'ex Benfica, in scadenza nel 2021.