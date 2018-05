Marsiglia-Atletico Madrid, le probabili formazioni della finale

In casa Marsiglia, non è cambiata di molto l'idea tattica di Rudi Garcia dopo la parentesi alla guida della Roma. L'allenatore francese schiererà il consueto 4-2-3-1 molto solido in difesa grazie alla presenza dell'ex Milan Rami e di Gustavo. Se la sostanza a centrocampo sarà garantita da Lopez e Sanson, le qualità maggiori Garcia le avrà dalla trequarti in su. Thauvin e Payet rappresentano giocatori con standard di prestazioni di livello internazionale alto, mentre Ocampos (ex Milan e Genoa) è in cerca di riscatto dopo l'esperienza non particolarmente felice in serie A. Davanti la potenza e la velocità di N'jie dovrà essere ben controllata dalla difesa dell'Atletico.

L'atteggiamento in campo dell'Atletico Madrid sarà quello solito: grande ritmo, aggressività, recupero immediato della palla e transizioni. Tutto incorniciato nel 4-4-2 che è ormai diventato un must per il Cholo. Savic e Godin davanti a Oblak rappresentano le giuste contromisure per limitare la fisicità di N'Jie mentre sarà tutta da gustare la lotta sulle fasce tra Thavin e Payet contro Partey e Lucas Hernandez. Saul e Gabi hanno qualità e aggressività nel mezzo, Correa e Koke sono le frecce offensive per Simeone che potrà contare, nella fase offensiva della coppia Griezmann-Diego Costa. Queste le probabili formazioni di Marsiglia-Atletico Madrid:

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Ocampos, Payet; N'Jie.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Partey, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.