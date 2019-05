Marsiglia, Balotelli a Garcia: "In futuro spero di lavorare ancora con te"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rudi Garcia ha detto addio al Marsiglia. Mario Balotelli, attaccante dell'Olympique, ha riservato un messaggio all'ormai suo ex tecnico. "Grazie per questa possibilità breve ma intensa e bella, è stato un onore giocare per te! In bocca al lupo per il tuo futuro e chissà di poter essere un giorno ancora un tuo giocatore. Ps: sono felice di averti conosciuto come persona perché sei davvero un grande uomo prima che un grande allenatore", le parole pubblicate dall'ex calciatore di Inter, Manchester City, Milan, Liverpool e Nizza attraverso il suo profilo Instagram.

Sei mesi con Garcia. Balotelli è approdato all'OM lo scorso gennaio dopo l'esperienza al Nizza. Alla corte dell'ex mister della Roma, Supermario ha collezionato quattordici presenze con otto gol.