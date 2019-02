Marsiglia, Balotelli: “Garcia comprensivo, non come altri allenatori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In gol nella vittoria del suo Marsiglia contro il Dijon il centravanti Mario Balotelli ha commentato così la prestazione sua e della squadra: “Abbiamo iniziato male, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie a una reazione fantastica della squadra. La vittoria della squadra è la cosa più importante, ma ovviamente io voglio segnare ancora anche perché a poco a poco la mia condizione migliorerà visto che ora dopo 90 minuti mi sento stanco. - continua Balotelli come riporta L’Equipe - Garcia è un ottimo allenatore, è comprensivo con tutti noi e questo è molto importante, sopratutto per me. Mi sono sentito subito parte della squadra anche grazie ai compagni che mi hanno integrato immediatamente nella famiglia Marsiglia”.