Marsiglia, Balotelli non viaggia a Parigi: bluff o precauzione?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia questa sera sarà ospite del Paris Saint-Germain ma potrebbe dover fare a meno di Mario Balotelli. Come spiega l'Equipe infatti l'attaccante si è allenato normalmente negli ultimi due giorni ma ieri non è partito con il resto dei compagni per Parigi. Tuttavia l'OM non ha ancora pubblicato la lista dei convocati, quindi i francesi si chiedono se si tratta di un bluff di Rudi Garcia che vuole sorprendere Tuchel con una sorpresa dell'ultimo minuto oppure di semplice precauzione.