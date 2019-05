Marsiglia, Balotelli squalificato per quattro giornate in Ligue 1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Comitato di Disciplina della Ligue 1 ha comminato una squalifica di 4 giornate per l'attaccante dell'Olympique Marsiglia Mario Balotelli. Il giocatore ha pagato caro l'entrataccia su Congré del Montpellier e in caso di permanenza in Francia, il suo prossimo campionato inizierà dunque con quattro giornate di ritardo.