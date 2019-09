Intervistato da L'Equipe, Dario Benedetto racconta le ragioni che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento al Marsiglia: "Sono qui per la storia del Marsiglia. Sono un tifoso del Boca, un malato di Boca. È stato difficile per me partire, ma la cosa che mi ha spinto a farlo è la sfida che mi attendeva in Europa, dove non avevo mai avuto l'opportunità di misurarmi. Era l'ultima occasione per venire in Europa, perché il prossimo mercato estivo avrò 30 anni. Già è difficile avere la possibilità a 29 anni... Di solito un giocatore argentino è portato in Europa molto prima, perché ha la possibilità di essere rivenduto in futuro".