© foto di Federico Gaetano

Possibile svendita in casa Olympique Marsiglia. Come riporta Sky Sports News, i francesi quest'estate potrebbero infatti dover rinunciare a uno o più pezzi da novanta. Da Florian Thauvin a Dimitri Payet, passando per Kevin Strootman, fino a Morgan Sanson: con la giusta offerta tutti possono partire, dunque. L'OM, d'altronde, ha bisogno di fondi per rispettare i parametri del Financial Fair Play.