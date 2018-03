Marsiglia, Garcia: "Con Lione gara di alto livello, vogliamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani sera l'Olympique Marsiglia affronterà il Lione in un grande classico del calcio francese. Alla vigilia della gara Rudi Garcia in conferenza stampa ha detto: "Questa sarà una partita di alto livello. Il Lione ha giocatori di grande qualità. Non dimentichiamo che siamo usciti da tre sconfitte consecutive non molto tempo fa. Quello che voglio è che l'OM dia tutto e sia al meglio perché poi c'è la pausa internazionale. Se vinceremo, ci avvicineremo alla fine del campionato in buone condizioni. Vogliamo rimanere quattro punti dietro al Monaco, se giochiamo male e vinciamo va bene lo stesso".