© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'incredibile arrivato contro l'Angers, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia ha detto: "Finché è matematicamente possibile, ovviamente ci crediamo alla Champions League, ma dobbiamo ancora vincere le partite, e stasera ne abbiamo avuto l'opportunità quando eravamo in vantaggio 2-0. Questa è una pessima serata in termini di punti, possiamo dire che è come una sconfitta, quando sei avanti sul 2-0 in casa, devi vincere. Dovremo recuperare punti in trasferta e dobbiamo vincere la prossima partita".