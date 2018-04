Marsiglia, Garcia: "Felice per la grande serata, Payet un leader"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, dopo la vittoria per 5-2 contro il Lipsia e la qualificazione in semifinale di Europa League. "È una grande serata di Coppa. Siamo felici, vedremo quale squadra il destino ci riserva e facciamo di tutto per arrivare alla finale. L'orgoglio è anche quello di conquistare le semifinali con due giovanissimi come Boubacar Kamara e Maxime Lopez. Payet? Abbiamo avuto due dei nostri migliori giocatori, Thauvin ha segnato e Dimitri era il fantasista, ha brillato giocando e segnando.Per vincere il 5-2 nei quarti di finale della Europa League la squadra deve essere al top, tutti sono stati e Payet è stato un buon leader".