Marsiglia, Garcia: "Sarr il nostro Florenzi. Roma, rimonta possibile"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia, parla al termine della gara vinta contro il Salisburgo. Queste le sue parole a Sky Sport: "I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon risultato, non abbiamo preso gol, ora dobbiamo rimanere molto umili perché non abbiamo ancora fatto nulla. Sarr? Il Florenzi del Marsiglia. E' nato come attaccante, adesso è un terzino. Se parte da lontano può fare molto male. Sta migliorando tanto. Salah? Fantastico, lo sappiamo tutti. Rimonta della Roma? Sì, possibile, l'hanno già fatta con il Barcellona, perché non farlo con il Liverpool".