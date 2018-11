Marsiglia, Garcia: "Sono contento, ma Lazio in gol alla prima occasione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, è intervenuto al termine del match perso contro la Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni della UEFA e riportate da Sky Sport:

Dopo l'anno scorso non siete assolutamente contenti.

"No, ma non siamo stati eliminati questa sera. Oggi la squadra è stata all'altezza di quella dell'anno scorso. Loro sono andati in vantaggio all'intervallo con una sola occasione. Non abbiamo mai giocato così bene come questa sera. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in difesa. Siamo concentrati più sul campionato, ma è colpa nostra".

Questa partita può essere un punto di partenza?

"All'andata non siamo stati all'altezza. Questa sera non abbiamo concesso il contropiede alla Lazio, come al Velodrome. Ma domenica c'è una partita importante".