Marsiglia, L'Equipe titola: "Mitroglou e Germain in disgrazia"

Uno solo dei due, tra Kostas Mitroglou e Valere Germain: Rudi Garcia per il suo Olympique Marsiglia non li vuole entrambi e uno dunque sarà tagliato. "Mitroglou e Germain in disgrazia", titola oggi infatti L'Equipe in prima pagina. A causa delle cattive prestazioni soprattutto del greco, il tecnico ex Roma preferirebbe trattenere Germain.