Marsiglia-Lazio 1-3, La Provence in prima pagina: "Ciao!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Provence di questa mattina usa una partita italiana ma anche internazionale per sottolineare la pessima prestazione del Marsiglia nella sconfitta subita in casa contro la Lazio per 3-1: "Ciao!". La squadra di Rudi Garcia ha subito la qualità biancoceleste, soprattutto con una prestazione difensiva ampiamente al di sotto della sufficienza.