Marsiglia, Mandanda: "Abbiamo perso due punti, una gara frustrante"

Dopo l'1-1 arrivato in casa contro il Montpellier, il portiere dell'Olympique Marsiglia Steve Mandanda ha detto: "Ripetto al risultato, rispetto al contenuto e a ciò che abbiamo messo in questa partita, dal primo all'ultimo minuto, abbiamo giocato davvero bene e abbiamo imparato qualcosa. Dopo, abbiamo subito un gol in contropiede e per il Montpellier è stato lo scenario ideale. Tuttavia, abbiamo continuato a giocare e siamo tornati ad attaccare. Ma per me abbiamo perso due punti e anche molti giocatori, perché alla fine della gara ci sono stati dei problemi. Una gara frustrante".