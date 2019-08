Marsiglia, Mandanda: "Grande delusione ma la stagione è lunga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steve Mandanda, portiere del Marsiglia, dopo la sconfitta subita al debutto contro Reims ha parlato ai microfono di Canal +: "Questa è una grande delusione rispetto a ciò che speravamo e a quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite. Trovare scuse non è la soluzione migliore. Erano più aggressivi di noi, più efficienti, più forti. Questa sconfitta dimostra che abbiamo ancora molta strada da fare per avere successo in questo campionato. Siamo delusi per i nostri tifosi che avevano molte speranze. Dobbiamo continuare a lavorare, ci sono tante gare, dobbiamo mantenere la fiducia e lavorare. Questo non è il modo migliore per iniziare una stagione, ma una stagione è lunga. Capisco la delusione dei tifosi. Sta a noi mostrare qualcos'altro".