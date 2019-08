© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Fenerbahce nelle ultime ore ha fatto un'offerta ufficiale per arrivare al centrocampista brasiliano in uscita dal Marsiglia Luiz Gustavo. Il giocatore è tra i cedibili del club francese e i turchi vorrebbero approfittarne portandolo in Super Lig. A riportarlo è L'Equipe.