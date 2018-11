Marsiglia, Payet: "Faremo il possibile per invertire questa tendenza negativa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Dijon, il giocatore dell'Olympique Marsiglia Dimitri Payet ha parlato del momento negativo che sta vivendo la squadra: "Non penso che stiamo vedendo comportamenti individualistici nel nostro gruppo. C'è mancanza di carattere, quando prendiamo un gol, teniamo giù la testa, mentre pendere un gol per noi dovrebbe essere un evento. Questo è un punto su cui dobbiamo lavorare. Tutti in Ligue 1 sono meno spaventati ed è un po' fastidioso. Abbiamo una squadra per fare meglio, faremo tutto il possibile per invertire questa tendenza".