Marsiglia, Rami: "Atletico più forte, ma la finale si gioca in Francia"

Le sue parole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adil Rami, difensore dell'Olympique Marsiglia, dopo aver raggiunto la finale d'Europa League superando nel doppio confronto il Salisburgo, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo giocato molte partite e ora siamo in finale. Giocheremo contro l'Atletico Madrid, che è più forte di noi, ma noi giochiamo in Francia e abbiamo i migliori tifosi del Paese, tra i migliori al mondo, dunque possiamo crederci. Salisburgo? E' una squadra giovane, con molta veemenza, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo vinto con la nostra forza di volontà. Il mio sogno è vincere l'Europa League".