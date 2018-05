Marsiglia, Rami e Rolando pazzi di Garcia: "E' un vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rudi Garcia, a Marsiglia, ha conquistato tutti. Anche i suoi giocatori, anche gli ex italiani Rolando e Adil Rami. "Conosce il calcio -ha detto l'ex nerazzurro-, è stato campione in Francia e ha fatto una grande esperienza in Italia". "Ci ha inculcato la sua mentalità vincente -spiega Rami-, non possiamo che ringraziarlo". L'OM affronterà, a Lione, l'Atletico Madrid nella finale di Europa League.