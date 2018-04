Marsiglia, Rudi Garcia: "Sappiamo cosa fare al ritorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha commentato così la sconfitta contro il Lipsia per 1-0 nei quarti di finale di Europa League: "Abbiamo avuto più di una possibilità per segnare, compresa la traversa colpita da Sarr, ed i miei calciatori sono stati bravi nell'interpretare nuovi ruoli, soprattutto in difesa. E nel secondo tempo abbiamo fatto un buon possesso palla. Ritorno? Al momento hanno un gol di vantaggio e noi sappiamo che ci vorrà più di una rete per qualificarci".