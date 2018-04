Marsiglia-Salisburgo 2-0, L'Equipe apre: "Un affare d'oro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria per 2-0 del Marsiglia contro il Salisburgo nella semifinale d'andata di Europa League: "Un affare d'oro". La squadra di Rudi Garcia ha ipotecato la finale con una vittoria netta e soprattutto senza subire reti. Il ritorno si annuncia appassionante ma comunque con un netto vantaggio per i francesi.