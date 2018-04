Marsiglia, Thauvin: "Vittoria dedicata a Sakai, ora testa al Salisburgo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il 5-1 rifilato al Lille, l'attaccante dell'Olympique Marsiglia Florian Thauvin ha dedicato il successo al compagno Sakai che si è infortunato nei giorni scorsi e dovrà stare fuori a lungo: "Abbiamo perso Hiroki Sakai, non so esattamente cosa ha, ma penso che ne avrà per un po' di tempo. Anche se siamo contenti della vittoria, personalmente ho un grande pensiero per lui e gli auguro una buona ripresa. Era importante fare una buona partita prima della semifinale di giovedì perché sarà una partita complicata. Ma per la fiducia, era importante. Siamo in grado di farcela, lo sappiamo, ma non dobbiamo neanche giocare troppo con il fuoco".