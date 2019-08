Marsiglia, Villas-Boas: "E' mancata creatività. Ko difficile da accettare"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Pessimo debutto per l'Olympique Marsiglia, sconfitto in casa dal Reims alla prima gara di Ligue 1. Dopo la gara il tecnico del club francese André Villas-Boas ha detto: "È difficile da accettare. Eravamo troppo lenti in attacco. Siamo riusciti ad attaccare il lato destro, ma non sul lato sinistro di Dimitri Payet. Ma in una partita del genere, dobbiamo cercare di trovare più soluzioni attraverso la sua creatività. Non abbiamo trovato spazi. In questo caso, abbiamo bisogno di giocatori in grado di dribblare, andare nell'uno contro uno. Bouna Sarr ha fatto bene nel secondo tempo. Va anche detto che il Reims è stato molto bravo nella sua organizzazione difensiva. Dobbiamo ancora lavorare su questo aspetto".