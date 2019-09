Marsiglia, Villas-Boas: "L'arbitro ha perso la testa, peccato per il finale"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in casa contro il Montpellier, il tecnico dell'Olympique Marsiglia André Villas-Boas ha detto: "È un peccato perché abbiamo fatto una buona partita. Ma quando prendi un gol contro il Montpellier, allora diventa difficile. Abbiamo saltato l'ultimo passaggio, ma abbiamo fatto una grande partita e il Montpellier si è difeso bene. Dopo, la fine della partita è stata incredibile con le espulsioni. È un peccato aver finito così e non possiamo finire così. L'arbitro ha perso la testa dando quel rosso ma io sono appena arrivato in Francia, non voglio parlarne".