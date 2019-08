Marsiglia, Villas-Boas su Benedetto: "Spero di averlo per Nantes"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Villas-Boas, allenatore dell'Olympique Marsiglia, è intervenuto al termine del match contro il Napoli. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Dario Benedetto, il calciatore è in città per le visite mediche: "Spero che tutto vada per il meglio, penso di poterlo avere a disposizione per Nantes". L'ex tecnico dello Shangai SIPG vuole utilizzare sin da subito il nuovo acquisto.