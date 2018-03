Marsiglia, Zubizarreta: "Felici di essere l'ultima francese in Europa"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Andoni Zubizaretta, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, commenta così il sorteggio dei quarti di finale di Europa League: "Il Lipsia è una squadra che gioca bene, un calcio offensivo con interessanti idee di gioco. Siamo felici di essere qui come ultima squadra francese in Europa in questa stagione". Lo riporta il sito della UEFA.