Martinez al Real Madrid? La Federazione belga frena: "Parlate con noi"

Ct glissa e la questione del suo possibile ingaggio si complica

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Il nome di Roberto Martínez è stato accostato nei giorni scorsi alla panchina del Real Madrid, assieme a quello di Antonio Conte, per sostituire l'esonerato Julen Lopetegui. Tuttavia, il suo eventuale ingaggio da parte del presidente Florentino Perez non è così automatico. E lo ha ribadito il portavoce della Federcalcio belga, Stefan Van Loock, che ha sottolineato un aspetto: "Chi vuole ingaggiare il nostro ct Martinez deve prima parlare con la Federcalcio belga". Il ct dei 'Diavoli rossi' ha un contratto che scadrà dopo la fine del prossimo Europeo, nel 2020; fino ad allora, in teoria, guiderà la Nazionale. Nell'accordo, tuttavia, potrebbe esserci una clausola che prevede la 'liberazione' del tecnico ancora legato da vincoli. Lo stesso Martinez, intervistato nel Vtm Belgian Nieuws, si è rifiutato di parlare del Real Madrid. Alla domanda di un interesse del club 'blanco' per lui ha risposto: "Non vorremmo sprecare il nostro tempo per parlare di questo...".