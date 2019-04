© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della sua intervista al Mundo Deportivo l'attaccante del Manchester United Juan Mata ha parlato anche del suo futuro: "Rinnovo? Ho un ristorante a Manchester (El Tapeo, ndr), non sarebbe una buona notizia non continuare a Manchester... (ride). Deciderò il mio futuro più avanti, la squadra ha sempre la priorità, a maggior ragione in un momento del genere".