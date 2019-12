Matic: "Ancelotti? Un grande. Farà bene ovunque andrà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, ha parlato di Ancelotti e della possibilità che venga ingaggiato all'Everton. "Non so, non ha ancora firmato, difficile da dire. Abbiamo lavorato insieme nel 2009-10, è un grande allenatore, abbiamo vinto la Premier al Chelsea. Lui ha guadagnato tanti titoli, non ricordo quante Champions. Farà bene in qualunque squadra andrà, negli ultimi 20 anni è stato uno dei migliori, potrà far rendere al meglio qualsiasi squadra".