© foto di Alessio Alaimo

Lothar Matthaus, indimenticata stella del Bayern Monaco, ha parlato della difficile situazione di Jerome Boateng nel club bavarese, rivelando di aver consigliato il suo acquisto all'amico Rudi Voeller: "Gli ho detto: perché non lo compri? Avete la coperta corta in difesa e lui è disponibile. C'erano anche altri nomi in gioco, da Lovren a Vertonghen".