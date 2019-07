© foto di Alterphotos/Image Sport

Finisce la telenovela Maxi Gomez. Il giocatore uruguaiano giocherà nel Valencia e non nel West Ham: manca soltanto la firma, ma il calciatore sudamericano è già in viaggio. Nell'affare rientra anche Santi Mina, che farà il percorso inverso e giocherà nel Celta Vigo. Come riportato da Sky, nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità.