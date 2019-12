© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La notizia, riportata da Marca, è un fulmine a ciel sereno per il futuro del Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, contratto in scadenza nell'etate del 2022, avrebbe deciso di non rinnovare il suo accordo coi parigini. Uno dei migliori giocatori al mondo avrebbe così deciso di lasciare la capitale francese. Il ventenne è già di fatto un caso al PSG, Thomas Tuchel ne ha parlato anche ieri e nelle gare contro Nantes e Montpellier lo ha sostituito per un rendimento non ottimale. Leonardo avrebbe proposto a Mbappé un contratto da 25 milioni fino al 2025 ma il ragazzo avrebbe preso la decisione di non rinnovare più.