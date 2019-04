Mbappé meglio di Bolt: contro il Monaco picco di velocità da 38 km all'ora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé come Usain Bolt, anzi addirittura meglio. Come evidenzia RMC Sport, l'attaccante del Paris Saint-Germain - in occasione del primo gol segnato contro il Monaco - avrebbe raggiunto i 38 km orari. Più o meno la velocità media di corsa del campione olimpico giamaicano, pari a 37,58 km all'ora. È stato proprio il giovane talento francese a stendere la sua ex squadra nella gara di campionato di domenica scorsa con una tripletta (3-1 il risultato finale).